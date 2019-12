Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 617 : Qui est le vrai père de Sofia ? (Spoiler)

Ce mardi 17 décembre 2019, dans l’épisode 617 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Leila est persuadée que Samuel est le père de Sofia.

Qui est l'admirateur secret de Morgane ?

Sandrine et Morgane discutent dans la salle des profs du lycée. C’est alors que Chloé entre à son tour avec un très beau bouquet de fleurs dans les bras. Quelle chanceuse ! En réalité, ce bouquet est pour Morgane. Mais qui se cache derrière cette jolie attention ? A la surprise générale, la carte est signée de la main d’Anne-Marie Lazzari. Pourquoi la mère de Sandrine qui déteste tant sa compagne, a-t-elle sciemment envoyé un bouquet de fleurs à son attention ? Que prépare-t-elle ?

Qui est le père de Sofia ? La vérité va éclater !

Depuis que Leila sait que Samuel et Aurore ont eu une brève liaison il y a 17 ans, elle est persuadée que Sofia n’est pas la fille de William. Non seulement les dates concordent mais par dessus tout, Sofia ne ressemble pas du tout à son père. Est-ce parce que c’est en réalité Samuel Chardeau son père biologique ? C’est en tout cas ce qu’affirme Leila et elle compte bien le prouver. Pour confirmer son hypothèse, elle n’a peur de rien ! Leila a fait appel à une collègue pour réaliser un test ADN en cachette. Que va révéler ce dernier ?

