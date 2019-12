Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 618 : La déclaration d'Anna à Karim (Spoiler)

Ce mercredi 18 décembre 2019, dans l’épisode 618 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Anna fait ses excuses à Karim.

Le chaos de Noël

En cette période de fêtes de Noël, Leila se sent l’âme d’une enquêtrice. Elle s’est mis en tête de coincer Aurore qui a eu une liaison avec Samuel, 17 ans plus tôt. Alors qu’ils avaient prévu un dîner de Noël entre amis, les récents événements pourraient bien faire tout capoter. “J’en veux terriblement à Samuel de t’avoir parler de notre passé”. Pour Aurore, il est inutile de maintenir les apparences autour d’une dinde de Noël. “Le mal est fait et je ne me sens plus de passer Noël avec vous,” explique la capitaine. “Le vrai problème, ce n’est pas mes questions,” rétorque Leila. Le ton monte rapidement entre les deux femmes. Qu’insinue la compagne de Samuel ?

La déclaration d'Anna à Karim

Au Spoon, Anna et Karim discutent. Ce dernier est très préoccupé par le fait que Lou refuse de lui laisser Nina à Noël. Selon elle, il ne peut pas revenir du jour au lendemain en espérant que rien ne change. “Tout ça c’est de ma faute. Si je n’avais pas fait n’importe quoi, tu n’aurais pas été obligé de quitter Sète,” avoue le cœur lourd Anna. Elle propose à Karim de parler à Lou pour tenter d’arranger ça. Mais Anna veut aussi expliquer à Karim pourquoi elle lui en a terriblement voulu. Après la disparition de César, ça a été une période très difficile pour celle qui a toujours rêvé d’être maman. Elle a tenu pour responsable Karim de cet échec. “Je ne t’en veux plus du tout alors arrête de faire du mal,” conclu Karim avant de partir. Peuvent-ils vraiment oublier leur passé commun ?

Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1