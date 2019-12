Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 619 : Leila a brisé la famille d’Aurore (Spoiler)

Ce jeudi 19 décembre 2019, dans l’épisode 619 de “Demain nous appartient” sur TF1 : William a découvert la trahison de sa femme...

Qui est vraiment Chemsa ?

Karim est revenu à Sète mais pas seul. A son bras, Anna a découvert une jolie brune prénommée Chemsa. Présentée comme étant sa petite amie, qui est-elle vraiment ? Chemsa est en réalité, un témoin protégé dans le cadre d’une affaire de drogues. Une situation de plus en plus difficile à vivre pour la jeune femme qui vit recluse dans l’appartement de Karim. Chemsa voudrait se promener librement dans les rues de Sète mais doit veiller à ne pas se mettre en danger...

Leïla et Aurore : Le fight !

Aurore débarque sans prévenir chez Leila. “Mais qu’est-ce qui t’as pris ? Tu avais promis de ne rien dire,” balance la mère de Sofia. Leila a fait faire un test de paternité que William a fini par découvrir… “Tu as détruit notre vie,” accuse Aurore. Leila tente de s’excuser mais le mal est fait. Samuel est bien le père biologique de Sofia et désormais William connaît la trahison de sa femme et de son meilleur ami… La famille Daunier est en train d’exploser ! Mais ce qui préoccupe désormais Leila, c’est de savoir si Aurore va prévenir Samuel ? La capitaine voit rouge et menace Leila. Si sa fille vient à être au courant, elle sera anéantie...

