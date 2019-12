Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 621 : Karim embrasse Anna (Spoiler)

Ce lundi 23 décembre 2019, dans l’épisode 621 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Anna et Karim se réconcilient pendant qu’Aurore et William se déchirent.

Anna et Karim, un nouveau départ ?

Depuis qu’Anna a revu Karim au Spoon après des mois d’absence, elle est complètement déboussolée. Les sentiments qu’elle pensait ne plus avoir lui sont revenus en plein coeur. Problème, Karim n’est plus seul. Il s’est installé avec sa nouvelle petite-amie, Chemsa. Alors Anna s’est faite une raison. Désormais, à part lui présenter des excuses, elle ne peut rien faire d’autre. Et pourtant, ce soir en bord de plage, les deux anciens amoureux s’embrassent comme au premier jour… Vont-ils se laisser une nouvelle chance ?

Aurore/William c'est fini ?

Pour William, ces fêtes de Noël s’annoncent comme les pires de toute son existence. En apprenant que Samuel et Aurore avaient eu une brève liaison il y a 17 ans, Leila s’est mise en tête que Sofia était la fille de l’homme qu’elle aime. Ses craintes se sont révélées vraies après un test ADN clandestin. Test sur lequel a finit par tomber William et depuis, c’est le drame. Il ne pardonne pas à sa femme, cette trahison. Pourtant, il voudrait à tout prix préserver l’équilibre de ses filles et garder ce secret pour toujours. Mais va-t-il quitter Aurore ? Leila va-t-elle accepter de ne rien dire à Samuel ?

