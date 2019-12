Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 625 : Karim dit toute la vérité sur Chemsa à Anna (Spoiler)

Ce vendredi 27 décembre 2019, dans l’épisode 625 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Karim ne veut plus perdre Anna.

Le secret d'Aurore dévoilé au commissariat !

Il y a quelques jours, Aurore a vu son équilibre familial voler en éclats. La cause ? Son infidélité avec Samuel, il y a 17 ans, qui a donné naissance à sa première fille Sofia. En apprenant cette nouvelle, William a littéralement vu son monde s'écrouler. Comment son meilleur ami et sa femme ont-ils pu le trahir ainsi ? Que faire quand on apprend que son père n'est pas celui qui vous a élevé ? Un bouleversement pour tous et le secret se chuchote de plus en plus... Georges et Sara ont bien senti que quelque chose ne tournait pas rond dans la vie de leur collègue Aurore. Les différents événements de ces derniers jours leur ont fait comprendre la vérité. Aurore surprend ses collègues en train d’en parler et n’est pas décidé à tout laisser passer !

Karim dit la vérité à Anna !

Depuis son retour à Sète, Karim a vu renaître ses sentiments pour Anna et c'est réciproque. Alors qu'ils étaient quittés dans la douleur, tous les deux semblent avoir fait un trait sur leurs malheurs. Mais rien n'est simple puisque Karim a une nouvelle petite amie prénommée Chemsa. Pourtant, c'est encore Anna qu'il embrasse le soir de Noël... Mais à quoi joue-t-il ? Chemsa est un témoin protégé par le capitaine de police et sa couverture ne doit jamais être compromise. Chemsa est la petite amie de Karim, un point c'est tout. Mais par amour et par crainte de la perdre pour toujours, Karim dit toute la vérité à Anna... Chemsa est-elle en danger ?

Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1