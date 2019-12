Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 626 : Les adieux de Karim et Anna ! (Spoiler)

Ce lundi 30 décembre 2019, dans l’épisode 626 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Anna et Karim s’aiment mais se quittent.

Les adieux de Karim et Anna !

Pour Karim et Anna, c’est le moment de se dire au revoir ! Alors qu’ils viennent à peine de se retrouver, ils doivent déjà s’oublier. Anna a fait une incroyable déclaration d’amour au grand dam de Karim… Ce dernier est en couple avec Chemsa et il ne peut pas la quitter alors qu’il en a très envie. Anna ne comprend pas… Karim est obligé de lui dire la vérité : il est chargé de la protection de Chemsa, témoin dans une affaire importante. Alors officiellement, il est en couple avec et ne peut pas la quitter avant l’audience au risque de griller sa couverture. Dans une impasse, Anna a pris la décision de quitter Sète, pendant plusieurs mois, direction l’Algérie, le temps d’un reportage d’investigation...

Bart et Maxime découvrent le côté sombre d'Arnaud !

Bart est persuadé que son beau-père est lié à un trafic de chiens au port de Sète. Il a convaincu Maxime de fouiller le bureau d’Arnaud pour y trouver des pièces à conviction. Alors que ce dernier fait le guet à la fenêtre, Bart met le doigt sur un document très important. Officiellement, la cargaison transporte des chaussures et vient d’Italie. Problème : c’est Arnaud qui a validé le chargement comme étant conforme. Est-il vraiment au courant de ce qu’il se passe la nuit dans son port ? Accepte-t-il cette maltraitance envers les animaux ? Quoi qu’il en soit, Bart ne compte pas en rester là.

