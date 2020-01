Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 628 : William frappe Samuel (Spoiler)

Ce mercredi 1er janvier 2019, dans l’épisode 628 de “Demain nous appartient” sur TF1 : William s’emporte violemment contre Samuel qui exige d’apprendre à connaître sa fille biologique.

William frappe Samuel !

C’est l’annonce qui a bouleversé les fêtes de Noël de la famille Daunier ! Sofia n’est pas la fille biologique de William. Il y a 17 ans, Aurore et Samuel ont eu une liaison qui a vu naître une petite fille. Mais depuis toujours, Aurore a gardé ce secret au fond d’elle… C’est Leila qui a percé à jour le mystère en faisant un test ADN en cachette. Désormais, tous sont au courant et Samuel compte bien rattraper le temps perdu. Il veut apprendre à connaître sa fille quitte à entreprendre une action en justice et cela rend fou de rage William. Dans les vestiaires de l’hôpital, le ton monte entre les deux hommes ! William s’emporte et frappe son meilleur ami…

Les photos compromettantes de Bart !

Bart semble avoir passé une excellente soirée du nouvel an. Après avoir commencé avec quelques verres au Spoon en compagnie de Sarah et Bart, Bart a fait la connaissance d’une jolie blonde. C’est avec Audrey qu’il a passé la nuit mais au réveil, c’est une très mauvaise surprise qui l’attend. Une enveloppe contenant des photos compromettantes d’Audrey et lui a été déposée à sa porte. Pourquoi cherche-t-on à le faire taire ? Cette mystérieuse inconnue a-t-elle un lien avec le trafic clandestin de chiens sur le port de Sète.

Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1