Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 629 : Bart accusé de viol (Spoiler)

Le rendez-vous secret de Samuel et Sofia

Le secret d’Aurore a explosé au beau milieu des fêtes de Noël. Sofia n’est pas la fille biologique de William mais celle de son meilleur ami, Samuel Chardeau. Il y a 17 ans, Aurore et lui ont une histoire d’une nuit. Une histoire qui laisse des traces… Et depuis que Samuel sait qu’il a une fille, il compte bien jouer au papa modèle. Sauf que Sofia n’est pas du tout de cet avis ! Mais après plusieurs tentatives échouées, la jeune fille accepte enfin de passer un moment avec lui. Samuel est aux anges mais ce rendez-vous doit rester secret. Si Aurore et William l'apprenait, ce serait terrible !

Bart accusé de Viol !

Les problèmes s’accumulent pour Bart ! Alors qu’il pensait simplement passer une nuit sympathique avec une mystérieuse inconnue le soir du nouvel an, il se retrouve accusé de viol. En effet, Audrey a déposé plainte contre lui au commissariat de Sète. Martin, Sara et Georges ont décidé de convoquer Bart pour qu’il s’explique mais ce dernier nie fermement ces accusations. C’est sa parole contre celle d’Audrey ! Comment faire pour prouver son innocence ?

