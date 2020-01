Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 630 : Karim de retour au commissariat (Spoiler)

Ce vendredi 3 janvier 2019, dans l’épisode 630 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Il est temps pour Karim de reprendre le chemin du commissariat.

Karim de retour au commissariat !

Après plusieurs mois d’absence, Karim a fait son grand retour à Sète à la surprise générale. Anna la première, ne s’attendait pas du tout à le revoir aussi vite et encore moins aux bras d’une jolie jeune femme. Chemsa est, en réalité, un témoin protégé par Karim et pour que sa couverture soit parfaite, il doit reprendre son ancien travail. Au commissariat, Georges est heureux de le retrouver, Martin un peu moins. A peine arrivé, il le convoque dans son bureau. Qu’a-t-il à lui dire ?

Sara pense que Bart est coupable !

Bart est en garde à vue au commissariat de Sète, accusé de viol sur la personne d’Audrey. Cette jeune femme, il l’a rencontré au Spoon lors de la soirée du nouvel an et l’avait invité à passer la nuit chez lui. Mais au réveil, c’est la douche froide ! Bart reçoit des photos intimes de lui et une menace le sommant d’arrêter de fouiller dans les affaires du port. Parce qu’il n’a pas cédé au chantage, le fils de Flore se retrouve aujourd’hui derrière les barreaux. Il a beau clamer son innocence, c’est sa parole contre celle d’Audrey. Sarah, la jeune gardienne de la paix, a plutôt tendance à croire la jeune femme que son ami… Comment Bart va-t'il s’en sortir ?

