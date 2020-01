Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 631 : Arnaud introuvable le jour de son mariage (Spoiler)

Ce mardi 7 janvier 2019, dans l’épisode 631 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Mais où est passé Arnaud Molina ?

Sofia découvre le vrai visage de son père !

Pendant 17 ans, Sofia a été élevée par cet homme qu’elle croyait être son père. En réalité, ce n’est pas William mais bien son meilleur ami, Samuel Chardeau, qui est le père biologique. Après cette annonce fracassante provoquée par les découvertes de Leila, Sofia a d’abord rejeté tout de Samuel. Impossible pour elle de lui parler ou de passer du temps avec. Mais aujourd’hui, elle se sent prête à faire un premier pas. Sofia et Samuel se retrouvent sur la plage et apprennent à se découvrir… Le tout, dans le plus grand secret !

Jour J : mais où est le marié ?

Le jour tant attendu par Flore est enfin arrivé. Elle s’apprête à dire “Oui” pour la vie à l’homme qu’elle aime. Le problème, c’est que ce dernier est introuvable. Arnaud avait un dernier déplacement professionnel à assurer avant son mariage mais il n’a plus donné aucun signe de vie depuis son départ la veille… Alors que tous les invités sont présents, Flore s’inquiète de plus en plus et son téléphone est sur répondeur. Arnaud a-t-il toujours envie de se marier ? Lui est-il arrivé quelque chose de grave ?

