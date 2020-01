Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 631 : Bart confronte Arnaud (Spoiler)

Ce lundi 6 janvier 2019, dans l’épisode 631 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Bart veut piéger Arnaud mais ce dernier ne se démonte pas.

Les préparatifs du mariage commencent !

Flore est à fond dans les préparatifs de son mariage avec Arnaud. Chloé retrouve la future mariée pour l’aider avec les derniers détails de la cérémonie. Et ce qui inquiète le plus cette dernière, ce sont les récentes prises de tête entre son fils et son futur mari. S’ils ne se sont jamais vraiment entendus, les tensions deviennent de plus en plus fortes. Vont-ils parvenir à mettre leurs problèmes de côté le temps du mariage ?

Arnaud VS Bart !

Bart a découvert qu’un trafic illégal de chiens avait lieu la nuit, au port de Sète. En menant son enquête en secret, le fils de Flore a découvert qu’Arnaud, en qualité de directeur, était bien au courant de ces agissements. Pire encore, il cautionne le tout ! Confronté aux preuves collectées par Bart, Arnaud ne se démonte pas du tout. Il menace même Bart lorsque ce dernier commence à parler d’avertir la police… Arnaud saisit son beau-fils par le cou et la situation dégénère rapidement !

