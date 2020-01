Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 631 : Le nouveau crush de Judith (Spoiler)

Ce vendredi 10 janvier 2019, dans l’épisode 631 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Judith est-elle en train de craquer pour Souleymane ?

Découvrez le nouveau crush de Judith

Dans les couloirs du lycée, Judith et Souleymane discutent. Ce dernier ne supporte pas d’assister au rapprochement de son père et Rose. Et si sa mère revenait ? Le jeune lycéen est persuadé qu’elle est toujours vivante quelque part. “Je pense à elle, tout le temps, tous les jours,” se confie-t-il à Judith. Cette dernière veut l’encourager à se changer les idées. Pourquoi il ne reprendrait pas le sport ? Mais la vraie question, c’est : pourquoi Judith se préoccupe du moral de Souleymane soudainement ? A-t-elle un petit crush pour le fils du proviseur adjoint ?

Bart craque face à l'ex femme d'Arnaud

A l’annonce de la mort d’Arnaud Molina, son ex-femme a pris le premier avion depuis les Etats-Unis pour soutenir ses enfants. Mais depuis son arrivée à Sète, rien ne se passe comme prévu. Au lieu d’apaiser les tensions avec Flore, Pauline attise les braises. “Je n’ai pas envie d’organiser les funérailles de mon mari avec sa maîtresse,” a-t-elle balancé à Flore. Le problème, c’est que Flore n’était pas sa maîtresse et qu’elle s’apprêtait même à s’unir pour la vie à Arnaud le jour de sa disparition. Alors Bart a accepter de jouer les médiateurs et rencontre Pauline au Spoon. Cette dernière n’a pas l’intention de changer d’avis. Pire encore, elle refuse de la voir aux obsèques de celui qui a été “l’homme de (sa) vie”. “Je l’ai perdu pour toujours et j’ai peur de redevenir folle”. Impuissant face à la situation, Bart part s’isoler. Une situation difficile à vivre pour lui d’autant plus qu’il porte la responsabilité de la mort d’Arnaud. Sans lui, rien de tout ça ne serait arrivé...

