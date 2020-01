Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 633 : Bart prêt à s’enfuir avec Hugo (Spoiler)

Ce mardi 14 janvier 2019, dans l’épisode 633 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Pour échapper à la prison, Bart va-t-il s’enfuir à San Diego avec Hugo ?

Qui est l'admirateur secret de Rose ?

Antoine semble prêt à tout pour reconquérir le coeur de Rose. Au programme du jour : fondue de chocolat, fruits frais et gourmandises. Les ex-amants se chamaillent comme des enfants. Au détour d’une conversation, Antoine livre des détails sur le mystérieux inconnu qui correspond avec Rose. Détails dont il n’est pas censé être au courant, ce qui éveille la curiosité de la romancière. Comment se fait-il qu’il puisse connaître autant de choses sur Marco ? Ce que Rose ne sait pas, c’est que Marco et Antoine ne sont qu’un seul et même homme…

Hugo propose à Bart de s'enfuir !

En poussant Arnaud dans les eaux du Port du Sète, Bart ne voulait pas provoquer sa mort. Sauf qu’il n’a jamais pu en sortir et que son corps sans vie a finalement été retrouvé… Les enquêteurs ont d’abord pensé à une noyade accidentelle mais ils semblent privilégier dorénavant la piste criminelle… Bart le sait, il ne va pas tarder à être dans leur viseur ! Pour se sortir de là, il a fait appel à Hugo, son ex-petit ami qui a lui-même fait de la prison. Ce dernier sait que Bart ne tiendra pas une semaine derrière les barreaux alors il lui a fait une proposition pour le moins déconcertante : faire plonger quelqu’un à sa place. Si Bart a d’abord accepté de se salir les mains, il ne semble plus d’accord pour laisser un innocent payer à sa place. Mais si sa mère apprenait que c’est lui qui a tué l’homme de sa vie, ce serait pire que tout. La dernière option proposée par Hugo : s’enfuir à San Diego ! Quelle décision lourde de conséquences va choisir Bart ?

