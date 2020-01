Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 634 : Roxane et Sara sont en couple (Spoiler)

Ce mercredi 15 janvier 2019, dans l’épisode 634 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Sara avoue enfin ses sentiments à Roxane.

Nouveau couple à Sète

Roxane, c’est la nouvelle serveuse du Spoon. Dès son premier jour, elle a fait la connaissance de Sara avec qui le feeling est immédiatement passé. Roxane lui a même déclaré sa flamme sur la plage ! Mais pour Sara, c’est plus compliqué… Elle préfère éviter celle qui lui fait tourner la tête. Ce soir pourtant, elle a décidé de lui parler franchement. “Je n’ai jamais eu une histoire,” avoue-t-elle. “Je n’ai pas peur de ce que je ressens et pour le reste, je me laisse porter,” lui répond Roxane. Des mots qui résonnent dans la tête de Sara. “Je m’en voudrais toute ma vie si je te laissais filer”. Les deux femmes s’embrassent !

La gifle de Pauline à Flore

Au cimetière de Sète, les proches d’Arnaud Molina se sont réunis pour lui rendre un dernier hommage. Pauline, son ex-femme et mère de ses deux enfants, a choisi volontairement de mettre à l’écart Flore. Mais cette dernière, n’écoutant que son cœur, arrive à la cérémonie aux bras de Chloé et Bart. “Vous n’avez aucune dignité,” balance Pauline. “S’il est mort, c’est à cause de vous. Vous n’étiez rien pour lui”. Quand Flore lui balance : “Vous êtes complètement folle”, Pauline lui assène une gifle devant la tombe d’Arnaud. Stupeur parmi les proches venus se recueillir !

