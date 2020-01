Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 635 : Flore va-t-elle adopter Luke et Charlie ? (Spoiler)

Ce jeudi 16 janvier 2019, dans l’épisode 635 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Luke et Charlie n’ont pas l’intention de retourner vivre aux Etats-Unis.

L'horrible mensonge de Chloé !

Depuis le début de sa grossesse, Chloé ne fait que manger. Son gynécologue a bien tenté de la mettre en garde contre un éventuel diabète de grossesse mais rien n’y fait. Chloé est une gourmande ! Son obsession pour la nourriture est devenue telle qu’elle en vient à mentir et accuser Jeanne de manger les gâteaux préférés d’Alex. Dans la salle des profs du lycée Paul Valéry, Chloé se confie à Sandrine. Comment faire pour arrêter de manger autant ?

Luke et Charlie ont choisi de vivre avec…

La mort de leur père est un vrai bouleversement pour Luke et Charlie. Non seulement, ils se retrouvent presque orphelins mais ils doivent aussi composer avec leur folle de mère. Pauline n’a qu’une idée en tête : récupérer ses enfants et les ramener avec elles aux Etats-Unis. Si Luke et Charlie ont d’abord eu du mal à s’habituer au climat de Sète, ils ne se voient pas déménager aujourd’hui. La seule solution qui s’offre à eux, c’est de rester chez Flore. Va-t-elle accepter de les adopter ? Comment Pauline va-t-elle réagir en apprenant la nouvelle ?

