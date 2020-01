Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 636 : William envoie sa fille en pension (Spoiler)

Ce vendredi 17 janvier 2019, dans l’épisode 636 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Prêt à tout pour l’éloigner de Samuel, William veut envoyer Sofia en pension.

William envoie sa fille en pension !

Sofia sèche les cours pour passer du temps avec Samuel, son père biologique. William pense qu’il ne peut plus lui faire confiance et décide de l’envoyer en pension. Aurore tente de l’en dissuader mais rien n’y fait. William est déterminé à faire la loi dans cette maison. La vérité, c’est qu’il ne supporte pas que sa fille puisse avoir envie de passer du temps avec ce meilleur ami qui l’a trahi en couchant avec sa femme il y a 17 ans. Pour Sofia, la situation est de plus en plus difficile à vivre. Elle craque et décide de partir de la maison. “Je ne remettrai plus jamais un pied ici,” promet l’adolescente.

Bart retombe dans les bras d'Hugo

Bart est au plus mal. Alors qu’il venait de mettre le doigt sur un trafic de chiens au port de Sète, il a découvert que son beau-père était mêlé à tout ça. Pour le faire taire, Arnaud a payé une fille qui accusait Bart de viol et l’enfer a commencé pour lui. Lors d’une violente dispute entre les deux hommes, Arnaud est tombé dans les eaux de Sète et n’est plus jamais remonté à la surface. Bart ne peut pas avouer sa culpabilité sinon cela anéantirait sa mère qui s’apprêtait à épouser l’homme qu’il a tué. Pour se sortir de là, il a fait appel à Hugo. Son ex petit-ami qui a déjà fait de la prison, a un plan en tête ! Ces soudaines retrouvailles font remonter beaucoup de souvenirs aux deux hommes… Vont-ils se remettre en couple ?

