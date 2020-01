Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 638 : Arrestation musclée dans l’enquête sur la mort d’Arnaud (Spoiler)

Ce mardi 21 janvier 2019, dans l’épisode 638 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Karim et Georges ont une fait une découverte qui a considérablement fait avancer l’enquête.

Une nouvelle arrestation dans l'enquête sur la mort d'Arnaud !

Il ne fait plus aucun doute qu’Arnaud a été tué et les premiers indices se portent sur Victor Brunet. Mais cette thèse du meilleur ami tueur ne convainc pas tout le monde ! Quel serait son mobile ? L’arme retrouvé à son domicile, lui appartient-elle vraiment ? Une nouvelle preuve vidéo apportée par Souleymane vient de dévoiler que le coup de feu a été tiré plusieurs jours après la découverte du corps… L’arme appartiendrait en réalité à un certain Paul Costier ! En planque, Karim et Georges trouvent leur suspect et l’interpelle en pleine rue ! En quoi ce Paul Costier pourrait être impliqué ?

Sofia convoque ses deux pères pour…

Apprendre que son père n’est pas son père biologique le jour de Noël… Personne n’a envie de découvrir ce sentiment, encore moins une adolescente de 17 ans. Sofia a vu tous ses repères s’effondrer en découvrant que sa mère avait été infidèle à son père, au tout début de leur relation. Le choc passé, Sofia a eu envie d’apprendre à connaître Samuel Chardeau contre l’avis de son père William. Après une énième dispute virulente sur le sujet, la jeune fille a décidé de convoquer ses deux pères. Les deux anciens meilleurs amis parviendront-ils à trouver un terrain d’entente pour le bien de leur fille ?

