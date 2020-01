Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 644 : Coup de foudre à l’hôpital (Spoiler)

Ce mercredi 22 janvier 2019, dans l’épisode 644 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Christelle se fait draguer par un patient à l’hôpital.

Coup de foudre à l'hôpital !

Christelle a fait une rencontre pour le moins désarmante dans une chambre de l’hôpital de Sète. Venue rendre visite à un patient dans le cadre de son métier d’assistante sociale, elle ne pensait sûrement pas se faire draguer aussi ouvertement. Le patient n’a pas peur de lui dire qu’elle est belle et qu’elle correspond tout à fait à son type de femme, “sensuelle avec des formes généreuses, des jolis yeux, des cheveux d’un rouge flamboyant à l’image de votre tempérament”. Loin d’être séduite, Christelle lance un “pervers” avant de quitter la chambre d’hôpital. Le coup de foudre ne semble pas réciproque ! A moins que...

Hugo prend la fuite !

Quand Bart a eu besoin de lui, Hugo n’a pas hésité à débarquer à Sète. Lui qui a déjà fait de la prison, a tout fait pour l’éviter à l’homme qu’il a aimé, quitte à “se salir les mains”. Par là, Hugo planifiait de faire payer quelqu’un d’autre à sa place et ils ont trouvé le coupable idéal en la personne de Victor Brunet. Sauf que les enquêteurs ont été plus malins qu’eux et Bart a été contraint d’avouer l’homicide involontaire. Hugo lui, n’est toujours pas au courant de son arrestation mais sans nouvelles de lui depuis plusieurs heures, il sent le vent tourner en leur défaveur… Au moment de se faire la malle, il est intercepté par Sara et Georges !

