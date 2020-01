Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 645 : Bart avoue avoir tué Arnaud (Spoiler)

Ce jeudi 23 janvier 2019, dans l’épisode 645 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Bart a avoué être l’auteur du meurtre d’Arnaud Molina.

La folle demande de Roxane à Sara

Entre Roxane et Sara, le coup de foudre a été immédiat. Si Sara a pris un peu de temps avant d’assumer ses sentiments pour une femme, désormais elles filent le parfait amour. Les choses sont devenues si naturelles pour le jeune couple que Roxane se sent pousser des ailes. Elle est déjà prête à passer à la vitesse supérieure. Comment va réagir Sara face à la proposition pour le moins surprenante de sa petite amie ?

Bart / Hugo : qui va payer ?

Bart n’a jamais eu l’intention de tuer Arnaud Molina mais en ne l’aidant pas à remonter à la surface, il est malheureusement responsable de sa noyade mortelle. Face au désespoir de sa mère, Bart n’a pas pu assumer la terrible vérité et a préféré demander de l’aide à son ex Hugo. Mais pris au piège par les enquêteurs, Bart a dû avouer toute la vérité à Karim face à sa mère désemparée. Actuellement en garde à vue, le jeune homme doit confronter sa version à celle d’Hugo. Martin est persuadé que ce dernier est complice et ne supporte pas de les voir continuer à mentir. Hugo va-t-il avouer son implication dans l’affaire ?

