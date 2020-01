Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 646 : Christelle trompe Sylvain avec… (Spoiler)

Ce vendredi 24 janvier 2019, dans l’épisode 646 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Christelle succombe définitivement au charme de son patient.

OMG : Christelle trompe Sylvain avec…

Christelle a vécu des mois compliqués après avoir découvert l’infidélité de son mari avec une jeune femme de 20 ans. Cet épisode l’a profondément affecté dans son intégrité de femme. Alors, lorsqu’un patient de l’hôpital lui fait des déclarations enflammées, Christelle reprend une bonne dose de confiance en soi. Si elle le traite d’abord de “pervers”, elle semble de plus en plus séduite par son patient. Christelle a même refait sa garde robe pour se sentir plus belle encore. Dans sa chambre d’hôpital, le patient l’embrasse et Christelle ne le repousse pas… Va-t-elle aller plus loin encore ?

Luke a disparu !

Avec la mort d’Arnaud Molina, Pauline est revenue dans la vie de ses enfants et ce n’est pas une bonne nouvelle pour eux. La mère de famille instable ne cesse de faire des siennes depuis son retour à Sète. Maintenant qu’elle s’est occupée des funérailles de son ex-mari, elle est bien déterminée à rentrer aux Etats-Unis avec ses deux enfants, malgré leur souhait de rester à Sète. Pour Luke, le lycée américain rime avec harcèlement et souffrance. Il est inconcevable pour lui de vivre à nouveau ce cauchemar. Il dit même préférer mourir et cela inquiète beaucoup Charlie. Lorsque son frère disparaît des couloirs du lycée, elle se met immédiatement à le chercher. Pour Charlie, la menace est très sérieuse. Où est Luke ? Va-t-il commettre l’irréparable ?

