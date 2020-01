Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 648 : Jules a-t-il un lien avec la fusillade du commissariat ? (Spoiler)

Ce mardi 28 janvier 2019, dans l’épisode 648 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Pourquoi Jules cherche-t-il à détruire une preuve ?

Christelle prête à commettre l'irréparable !

L’infidélité de Sylvain a laissé des traces dans le couple Moreno. Si Christelle a accepté de pardonner à son mari et père de ses enfants, il n’est pas facile pour autant d’oublier. Pour ne rien arranger, elle se fait draguer à l’hôpital par l’un de ses patients. Au départ, l’assistante sociale n’a pas répondu à ses avances mais force est de constater qu’elle commence à prendre goût au fait d’être courtisée. Elle a même fini par l’embrasser et accepter de le retrouver dans une chambre d’hôtel, à l’abri des regards… Christelle va-t-elle aller jusqu’à commettre l’irréparable ? Va-t-elle coucher avec ce patient et ainsi trahir son mari et sa famille ? Comment Sylvain réagira-t-il en apprenant la trahison de sa femme ?

Le comportement très suspect de Jules !

Alors que Jules commençait tout juste à accepter le fait de vivre sous le même toit que Martin, la nouvelle de la fusillade risque bien de changer la donne. En effet, lorsque Virginie arrive dans la chambre de son fils pour lui apprendre la terrible nouvelle, ce dernier a de suite un comportement suspect. Au moment où sa mère sort de la chambre, Jules se dirige vers son bureau pour y déchirer un document. S’agit-il d’une preuve de son implication ? Se peut-il qu’il soit lié à l’attentat qui a touché le commissariat de Sète ?

