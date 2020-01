Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 651 : L’hôpital de Sète est attaqué (Spoiler)

Ce vendredi 31 janvier 2019, dans l’épisode 651 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Après le commissariat, c’est au tour de l’hôpital d’être visé.

L’hôpital de Sète est attaqué

Quelques jours seulement après la fusillade du commissariat, c'est l'hôpital de Sète qui semble attaqué. Le système informatique ne répond plus et c'est une catastrophe pour les médecins. Si la panne persiste, cela même pourrait devenir dramatique pour les patients. Chloé, présente en salle d'attente, se doute que quelque chose ne tourne pas rond et craint pour la santé de son père actuellement au bloc opératoire. Sa vie est-elle en danger ? La panne est-elle criminelle ?

Judith veut coucher avec…

Entre Judith et Souleymane, le feeling passe super bien ! Timothée en est certain : entre eux deux, c'est plus que de l'amitié et il en fait part à Souleymane. Judith veut même coucher avec lui selon les signes que Timothée a décelé. Le lycéen a lu des livres sur la séduction lorsqu'il était en couple avec Nour. Si Souleymane a besoin, il peut même lui prodiguer des conseils pour sa première fois...

Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1