Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 652 : Bart est SDF (Spoiler)

Ce lundi 3 février 2020, dans l’épisode 652 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Bart a été libéré de prison mais ne sait pas où dormir.

Le massage torride d'Antoine et Rose

Ils se sont aimés par le passé et se sont retrouvés dans les ruelles de Sète. Après un acte manqué, Rose et Antoine se sentent enfin prêts à donner une chance à leur histoire. Le proviseur adjoint du Lycée Paul Valéry a proposé à sa dulcinée de passer une après-midi coquine en l'absence de son fils Souleymane. Pétales de rose, bougies et ambiance romantique... Antoine a vu les choses en grand ! Sauf qu'au moment où les choses deviennent sérieuses entre les deux adultes, Souleymane entre dans l'appartement avec son ami Judith. Le prof de math est absent et c'est le drame pour le père de famille. Impossible pour lui que son fils le découvre dans son lit avec une autre femme que sa mère disparue... Comment Rose et Antoine vont-ils faire pour s'en sortir ?

Bart SDF !

Suite à un vice de procédure, Bart a été libéré de prison alors qu'il attendait son jugement dans l'affaire de la mort d'Arnaud Molina. Il risque une lourde peine pour homicide involontaire mais pour l'heure, son avocate est parvenue à obtenir sa libération. Pour Bart, impossible de retourner chez sa mère qui se remet à peine de la mort de celui qu'elle allait épouser. Le jeune homme est rongé par les remords et préfère s'isoler dans le camion d'Hugo pour les jours à venir. Un changement de vie radical !

Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1