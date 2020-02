Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 653 : Le terroriste prépare une nouvelle attaque (Spoiler)

Ce mardi 4 février 2020, dans l’épisode 653 de “Demain nous appartient” sur TF1 : le terroriste s’apprête à frapper de nouveau !

Luke confronte Bart !

Bart a été libéré de prison à la suite d’un vice de procédure. Sa détention provisoire a dû être levée, ce qui n’est pas du goût de tous. Luke qui avait vu en lui, le grand-frère qu’il n’avait jamais eu, ne lui pardonne pas. Il a non seulement provoqué la mort de son père mais aussi son départ soudain pour les Etats-Unis avec sa mère malade. Alors quand il croise Bart sur le port, Luke ne peut s’empêcher de lui dire tout le mal qu’il pense de lui. Un nouveau coup dur pour Bart !

Le terroriste s'apprête à frapper à nouveau !

Il y a quelques jours, un homme en moto a ouvert le feu sur le commissariat de Sète. Heureusement, plus de peur que de mal et les blessés n’ont été touchés que légèrement. Cette attaque a plongé le quartier dans une psychose. L’attaque informatique qui a touché l’hôpital n’a rien arrangé… Et “le pire est à venir”, c’est ce qu’a promis l’auteur de ces crimes. Tout laisse penser aux enquêteurs que le terroriste prépare d’ores et déjà une nouvelle attaque. Vont-ils parvenir à l’arrêter avant qu’un drame ne se produise ?

