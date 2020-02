Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 654 : Le terroriste attaque le lycée Paul Valéry (Spoiler)

Ce mercredi 5 février 2020, dans l’épisode 654 de “Demain nous appartient” sur TF1 : une bombe a été posée dans une salle de classe au lycée Paul Valéry.

Une nouvelle attaque !

Antoine et Sandrine, les proviseurs du lycée Paul Valéry, ont une grande nouvelle à annoncer à leurs élèves. L’équipe pédagogique a organisé un voyage de classe à Rome en avril prochain. Les élèves exultent ! Mais un message reçu par Antoine et Sandrine vient troubler cet instant de joie. “Le pire est à venir”. Stupeur, c’est le même message que celui reçu après la fusillade du commissariat. Les deux attaques sont-elles liées ? Que va-t-il se passer ? Ils ordonnent immédiatement aux élèves d’évacuer les lieux mais il est trop tard… Une bombe a été posée dans la salle de classe.



Nouveau couple à Sète

Judith et Souleymane sont devenus inséparables. Les deux lycéens que tout oppose ont fini par se trouver des points communs et ne se quittent plus. Ils sont même devenus d’un grand soutien l’un pour l’autre. Lors de l’attaque du lycée, Souleymane a été victime d’une crise de panique. Cet incident a réveillé des souvenirs traumatiques pour lui. Enfant, il a été victime d’un terrible tremblement de terre à Haïti qui a coûté la vie à ses parents biologiques. Une histoire poignante qu’il raconte à Judith aujourd’hui. Touchée par ces confidences, la jeune fille prend son courage à deux mains et l’embrasse. Un nouveau couple à Sète !

