Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 655 : La famille Daunier, cible du terroriste ? (Spoiler)

Ce jeudi 6 février 2020, dans l’épisode 655 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Et si les trois actes visaient la famille Daunier ?

Découvrez les nouveaux colocs !

Soraya et Rémy en ont marre d’enchaîner les sous locations. Ils veulent trouver leur petit nid douillet à Sète mais c’est presque mission impossible. Depuis le départ d’Anna, Victoire et Georges ont une chambre de libre dans la collocation et font une proposition au jeune couple. Mais Rémy ne semble pas très emballé à l’idée de s’installer sur du long terme. Comment vont-ils s’adapter à cette nouvelle vie ?

Et si les Daunier étaient visés par le terroriste ?

Trois attaques consécutives ont frappé Sète. D’abord, une fusillade au commissariat puis une panne informatique à l’hôpital et une bombe au lycée Paul Valéry. Dans chacun de ses endroits, se trouve un membre de la famille Daunier. Avec le métier à risque d’Aurore, se peut-il que sa famille soit visé par ses attaques ? Le terroriste va-t-il s’en prendre à Manon et Sofia ?

