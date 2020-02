Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 658 : Le Spoon évacué en urgence (Spoiler)

Ce mardi 11 février 2020, dans l’épisode 658 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Un homme au comportement suspect a été repéré au Spoon...

Les retrouvailles de Flore et Bart !

Lorsque Flore a appris que Bart était introuvable alors qu’il était attendu à Sète pour une reconstruction… Son coeur de maman a pris le dessus sur sa rancoeur. Il faut dire que même si son fils avait des circonstances atténuantes, il est quand même responsable de la mort de l’homme qu’il aimait. Aujourd’hui, Flore est prête à le soutenir dans sa bataille judiciaire et a remué ciel et terre pour le retrouver. Bart est localisé à Béziers où il a trouvé un travail de livraisons à vélo. Sans perdre une minute, elle part le retrouver et lui présente ses excuses pour ne pas avoir su l’aider plus tôt. Si seulement, elle l’avait cru quand ce dernier lui avait parlé du comportement suspect d’Arnaud… Mère et fils vont-ils pouvoir repartir sur de bonnes bases ?

Le Spoon évacué

Les enquêteurs courent toujours après le mystérieux inconnu qui terrorise toute la ville de Sète. Après avoir ouvert le feu sur le commissariat et posé une bombe lacrymogène au lycée, le terroriste semble prêt à frapper au Spoon. En effet, Roxanne a repéré un comportement étrange de la part d’un de ses clients. Alors que le Spoon a été évacué en urgence, Sara cherche à savoir ce que cet homme peut bien vouloir à sa petite amie. Les enquêteurs vont-ils parvenir à mettre la main sur l’homme avant qu’il ne soit trop tard ?

