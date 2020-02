Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 659 : Découvrez le visage du mystérieux terroriste (Spoiler)

Ce mercredi 12 février 2020, dans l’épisode 659 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Les enquêteurs ont dévoilé le visage du terroriste.

Découvrez le visage du mystérieux terroriste !

Après avoir épluché toutes les affaires sensibles sur lesquelles Aurore a pu travailler dans sa carrière, un homme est apparu comme le suspect numéro 1. Si les enquêteurs ont pu mettre un visage sur son identité, ils n’ont toujours pas pu le localiser et craignent une nouvelle attaque. Pour l’empêcher de commettre le pire, un portrait robot de lui a été diffusé dans les médias. Lorsque l’homme en question le découvre, il décide de disparaître. Aurore va-t-elle parvenir à l’attraper avant ?

Les Daunier exfiltrés !

Il ne fait plus aucun doute que le terroriste en a après la famille Daunier. Pour protéger les siens, Aurore les a exfiltré dans un endroit sûr. William et les filles sont désormais dans un appartement dont l’adresse est secrète et gardé par des membres de la police. Aurore elle, n’a pas pu se mettre à l’abri, persuadée d’être la seule capable de mettre la main sur cet homme. Pour Sofia, Manon et William, la situation est pour le moins difficile à supporter. Mais qu’ils se rassurent, ils vont bientôt finir par mettre la main sur l’homme qui les terrorise...

Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1