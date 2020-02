Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 660 : Aurore face au terroriste ! (Spoiler)

Ce jeudi 13 février 2020, dans l’épisode 660 de “Demain nous appartient” sur TF1 : le Capitaine Jacob perd son sang froid face à celui qui lui veut du mal.

Blessure de Maxime : découvrez le terrible diagnostic

Maxime s’est lancé un objectif cette année : faire le triathlon. C’est Souleymane qui lui a soufflé l’idée en lui demandant de l’aide pour sa préparation physique. Mais en se lançant un défi sur le tapis de course, Maxime s’est blessé à la cheville. Après plusieurs examens à l’hôpital, le diagnostic est sans appel. Le jeune homme souffre d’une tendinite et pour se rétablir, il va devoir s’astreindre à du repos. Mais son coach voit les choses différemment. Maxime ne doit pas manquer un jour d’entraînement s’il veut avoir un bon classement au triathlon. Pour l’aider, Fred lui propose des anti-douleurs interdits à la vente en France...

Aurore face au terroriste !

Après des jours d’angoisse, les enquêteurs pensent avoir mis la main sur l’homme qui terrorise la ville de Sète. En garde à vue, Aurore fait face à David Doumergue. Ce jeune homme est le fils d’un homme qu’elle a mis en prison et d’une femme qu’elle a malheureusement tué lors de l’arrestation de ce dernier. Désormais orphelin, David s’est lancé dans un projet de vengeance invraisemblable. Mais dans la salle d’interrogatoire, il nie tout en bloc ! Aurore perd son sang froid et le plus difficile, c’est qu’il n’y a aucune preuve tangible qui l’accuse. Heureusement, Georges débarque avec une nouvelle qui pourrait bien changer la donne...

