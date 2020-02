Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 661 : Sofia a disparu (Spoiler)

Ce vendredi 14 février 2020, dans l’épisode 661 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Sofia s’est enfui de la planque.

La super surprise d’Alex à Chloé

Après un vrai combat pour avoir un troisième enfant, Chloé et Alex s’apprêtent à devenir de nouveau parents et sont sur un petit nuage. C’est un nouveau jour qui se lève chez les Delcourt, un nouveau réveil plein de tendresse. Aujourd’hui est un jour spécial et ça, Alex ne l’a pas oublié. En ce jour de Saint Valentin, il a prévu une petite surprise sucrée à sa chère et tendre. La future maman qui doit faire attention à sa prise de poids pendant la grossesse, s’offre un écart avec les chocolats offerts par son mari. Vive l’amour !

Sofia a disparu

Voilà plusieurs jours que les Daunier ont été obligés de se cacher dans une planque pour se protéger. Dans sa carrière, Aurore a malencontreusement ôté la vie à une maman lors d’une arrestation qui a mal tourné… Aujourd’hui, sa fille est en train d’exécuter sa vengeance. La mystérieuse Aurélie Doumergue est parvenue à piéger Sofia en se faisant passer pour Arthur. N’y tenant plus, l’adolescente a accepté de se rendre à son rendez-vous secret en passant par la fenêtre de l’appartement. William panique en découvrant la disparition de sa fille. Est-elle entre les mains du tueur ?

Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1