Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 662 : Découvrez la photo de la terroriste (Spoiler)

Ce lundi 17 février 2020, dans l’épisode 662 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Georges est parvenu à mettre un visage sur un nom.

Antoine fait sa demande à Rose !

Après plusieurs rendez-vous manqués, Rose et Antoine semblent enfin prêts à vivre leur plus belle histoire d’amour. Le proviseur adjoint n’a pas l’intention de perdre une minute de plus et lui fait une proposition. Il lui offre un très beau collier et une petite boîte qui renferme une clef… Rose va-t-elle accepter d’emménager avec l’homme qu’elle aime ? Qu’en pense Souleymane ? Et si Valérie devait revenir ?

Découvrez la photo de la terroriste !

L’enquête sur l’homme qui terrorise Sète se poursuit… Un premier suspect a été interpellé mais certains éléments laissent penser qu’il n’a pas agit seul. Aurore et ses équipes sont sur la piste de sa sœur, Aurélie Doumergue. Mais la seule photo existante d’elle, date d’il y a plusieurs années alors qu’elle n’était encore qu’une enfant. Ils font appel aux talents informatiques de Georges. A l’aide d’un logiciel, il parvient à vieillir l’enfant. Découvrez à quoi ressemblerait aujourd’hui la jeune femme…

