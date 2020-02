Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 664 : Sara prête à balancer Roxane (Spoiler)

Ce mercredi 19 février 2020, dans l’épisode 664 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Sara n’a plus le moindre doute, c’est sa petite amie qui se cache derrière l’identité du hacker.

Pauline veut se débarrasser de Luke

Depuis la mort d’Arnaud Molina, son ex-femme Pauline a débarqué des Etats-Unis pour s’occuper de ses enfants. Souffrant de troubles psychiatriques, elle n’a jamais vraiment été la mère modèle. Aujourd’hui, son seul but est de les ramener avec elle à Long Island qu’importe leurs supplications. Dans son lycée américaine, Luke était harcelé par ses camarades et ne veut pas revivre ça. Il promet même de mettre fin à ses jours s’il est obligé d’y retourner. N’ayant pas l’intention de changer ses plans, Pauline n’a qu’une idée en tête : se débarrasser de son fils ! Ira-t-elle jusqu’au bout ?

Sara prête à balancer Roxane !

Depuis que Sara a découvert le masque du hacker dans les affaires de Roxane, elle se pose de plus en plus de questions. Et si cette femme qu’elle ne connaît que depuis quelques semaines, n’était pas celle qu’elle croyait ? Qui est-elle vraiment ? Se sert-elle de son métier de policier pour tout savoir sur l’enquête ? Pour le moment, Sara a décidé de garder ses soupçons pour elle. Mais si elle avait raison et que sa petite amie cherchait véritablement à tuer Aurore ?

