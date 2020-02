Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 665 : Luke et Charlie abandonnés par leur mère (Spoiler)

Ce jeudi 20 février 2020, dans l’épisode 665 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Alors que leur père est mort, Charlie et Luke ne peuvent même plus compter sur leur mère...

Luke et Charlie adoptés par…

Après une crise de folie de trop, Pauline a été internée à l’hôpital de Sète. Arrivé in extremis à leur hôtel, c’est Antoine qui a pu protéger Charlie et Luke. Mais maintenant que leur père est mort et que leur mère est à l’hôpital psychiatrique, qui va pouvoir les aider ? Christelle Moreno qui est assistante sociale a bien tenté de trouver une solution mais les deux adolescents refusent d’être séparés. Après tout ce qu’ils ont vécu, ils ne le supporteraient pas. La seule solution pour Christelle, c’est de les héberger chez elle. Sauf que la mère de famille n’a pas l’agrément de famille d’accueil et qu’elle pourrait en perdre son travail… Va-t-elle aller jusqu’au bout de ses démarches ?

Roxane/Aurore le face à face final

Aurore a finalement décidé de se rendre à l’ultime affrontement demandé par celui qui la terrorise, elle et sa famille, depuis plusieurs semaines. Le Capitaine Jacob est bien consciente qu’elle pourrait ne jamais revenir vivante de ce rendez-vous, malgré toutes les précautions prises par ses collègues. Un périmètre de sécurité a été mis en place autour d’elle pour la protéger. Mais ce que Martin et ses équipes n’avaient pas soupçonné, c’est que le danger pouvait venir par les airs… En effet, Roxane a prévu de frapper grâce à un drone !

Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1