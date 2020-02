Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 667 : Le traumatisme d'Aurore (Spoiler)

Ce lundi 24 février 2020, dans l’épisode 667 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Aurore ne comprend pas le silence d'Aurélie Doumergue.

La vengeance de Sandrine

Les couples Victoire/Georges et Rémi/Soraya se sont bien trouvés. Depuis l'arrivée de ces derniers, la collocation est devenue très festive ! La veille au soir, ils ont dignement célébré l'anniversaire de Rémy. Résultat, le réveil est plutôt difficile ce matin et pas seulement pour les jeunes. Sandrine qui n'est autre que leur voisine, a bien l'intention de leur faire payer leur manque de savoir vivre. Elle ne supporte plus les parties de jeux vidéos bruyantes et les fêtes jusqu'à pas d'heure. Après avoir essayé le dialogue, Sandrine a décidé elle aussi de leur pourrir la vie avec l'aide de quelques lycéennes qui adorent chanter...

Le traumatisme d'Aurore

Après des semaines d'une pression insoutenable, Roxane ne s'est finalement pas présentée au rendez-vous qu'elle avait fixé à Aurore pour la tuer. Pourquoi ce revirement de situation soudain ? Aurore a dû mal à comprendre... Ce qu'elle ne sait pas, c'est que Roxane a définitivement renoncé à son plan de vengeance grâce à l'amour de Sara. Sans nouvelles de celle qui la menace, Aurore ne parvient plus à garder son sang froid. Elle veut la retrouver coûte que coûte ! La lettre qu'elle vient de recevoir va-t-elle lui apporter des éléments de compréhension ?

Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1