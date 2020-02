Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 668 : Les retrouvailles entre Sofia et Arthur (Spoiler)

Ce mardi 25 février 2020, dans l’épisode 668 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Sofia retrouve enfin son amoureux Arthur.

Les retrouvailles de Sofia et Arthur

Menacée par une personne qui veut du mal à sa famille, Aurore a dû mettre à l’abri son mari et ses deux filles. Mais pas facile pour deux adolescentes de vivre coupé du monde surtout pour Sofia qui vit une belle histoire d’amour avec Arthur. Maintenant qu’ils sont tous hors de danger, la jeune fille n’a qu’une idée en tête : retrouver celui qui fait battre son cœur. Dans les bras d’Arthur, elle se confie sur la période difficile qu’elle vient de vivre… Est-elle vraiment hors de danger maintenant ?

Le témoignage qui peut tout changer

Une femme dont on ignore encore tout, a été victime d’un terrible accident aux abords de Sète. Un témoin est interrogé au commissariat pour tenter de lever toute la lumière sur cet accident. “Le mec était arrêté au stop et il a démarré pile au moment où la voiture de cette femme approchait,” confie le témoin. Cet accident a-t-il été provoqué ? C’est en tout cas la théorie de Martin Constant. Qui est cette femme et qui pourrait bien lui vouloir du mal ?

Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1