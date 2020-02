Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 669 : Qui est véritablement Héléna ? (Spoiler)

Ce mercredi 26 février 2020, dans l’épisode 669 de “Demain nous appartient” sur TF1 : La femme accidentée a désormais un prénom.

Qui est véritablement Héléna ?

Une femme a été retrouvée sérieusement blessée dans sa voiture. Après un témoignage troublant, les enquêteurs pensent que cet accident a volontairement été provoqué pour nuire à cette personne dont ils ignorent encore tout. Depuis son réveil difficile à l’hôpital, on connaît désormais son nom. La victime s’appelle Héléna et elle est venue à Sète pour trouver des réponses. Elle est persuadée que le père de son fils habite ici et compte bien le retrouver. De qui peut-il s’agir ? Qui à Sète pourrait bien avoir un fils caché depuis des années ?

Roxane démasquée par la police

Si la menace semble s’être éloignée, Aurore n’a pas lâché l’affaire. Hors de question pour elle de croire que celle qui la menace depuis des semaines, s’est finalement résignée. Alors, elle continue son enquête de son côté. Ce dont elle est sûre, c’est que la menace vient de la sœur de David Doumergue, Aurélie. Ce dernier vient d’être libéré de prison et selon Aurore, il va chercher à entrer en contact avec sa sœur. Elle met au point une filature qui les mène tout droit au Spoon. La seule personne avec qui il est entré en contact s’appelle Roxane et n’est autre que la petite amie de Sara. Cache-t-elle quelque chose ?

