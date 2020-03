Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 673 : Bart découvre le secret de Gabin (Spoiler)

Ce mardi 3 mars 2020, dans l’épisode 673 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Bart se rapproche du fils de son patron et découvre son grand secret.

Les policiers tiennent le coupable !

Martin et Karim sont toujours sur l’enquête de l’accident d’Héléna. Ils sont certains qu’elle a été victime d’un acte malveillant. Pour eux, le coupable c’est Antoine Myriel. Il n’a pas d’alibi au moments des faits et sa voiture porte les traces d’une collision. Le commandant Constant qui rêve de le coincer depuis la disparition de sa femme, pense enfin le tenir. C’était sans compter le témoignage d’un homme qui s’est dénoncé pour l’accident. Il avoue être le seul responsable et avoir pris la fuite par peur des représailles. Ce témoignage disculpe totalement Antoine !

Bart découvre le secret de Gabin

Victor Brunet a embauché Bart dans le seul but qu’il obtienne des informations autour des affaires de Paul Gosselin. Le fils de Flore est parvenu, non sans difficultés, à travailler comme chauffeur privé de cet acteur majeur de la pêche au thon. Petit à petit, il apprend à connaître le fils de ce dernier qui est aussi son associé. En découvrant que Gabin est homosexuel, Bart sait qu’il tient une information de la plus haute importance. Va-t-il s’en servir contre lui pour obtenir les informations capitales auprès de Paul Gosselin ? Au contraire, va-t-il tout faire pour le protéger ?

