Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 674 : Les adieux de Sara et Roxane ? (Spoiler)

Ce mercredi 4 mars 2020, dans l’épisode 674 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Alors que le piège est en train de se refermer sur elle, Sara pense à fuir et abandonner Roxane.

Judith aide Souleymane à piéger son père !

Souleymane sent bien que son père ne lui dit pas toute la vérité. Son dernier mensonge en date ? Une réunion du rectorat à Nîmes qui n’a jamais eu lieu. Avec l’aide de sa petite amie Judith, Souleymane parvient à récupérer le téléphone de son père. En fouillant dans l’application GPS qui recense les derniers trajets effectués, l’adolescent découvre une preuve que son père n’a jamais mis un pied à Nîmes mais à Narbonne. Pourquoi son père ne lui dit pas toute la vérité ? Qui va-t-il voir à Narbonne ? Souleymane compte bien trouver des réponses !

Les adieux de Sara et Roxane ?

Grâce à Roxane, Sara a complètement abandonné son projet de vengeance contre Aurore et sa famille. Sauf que la Capitaine Jacob n’a pas l’intention de laisser tomber l’enquête. Elle veut mettre la main sur cette Aurélie Doumergue qui a terrorisé Sète. Sara a cru s’en sortir avec l’aide de Roxane mais cette dernière a appris qu’Aurore était parvenue à obtenir les empreintes de celle qu’elle aime… Elles sont actuellement en pleine analyse et l’étau se resserre autour de Roxane. Aurore ne va pas tarder à découvrir qu’elle et Aurélie Doumergue ne font qu’une. Sara pense à un dernier moyen de se sauver sinon elle devra dire adieu à Sara...

