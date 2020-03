Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 675 : Maxime séduit Amanda (Spoiler)

Ce jeudi 5 mars 2020, dans l’épisode 675 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Prêt à tout pour avoir des médicaments, Maxime se rapproche d’Amanda.

Maxime embrasse une ancienne conquête !

Maxime a développé une addiction aux opiacés suite à sa blessure à la cheville. Le manque commence à lui faire faire n’importe quoi. Dernièrement, il est retourné voir son ex Amanda pour tenter de récupérer quelques médicaments. La jeune infirmière n’est pas naïve et s’inquiète de voir Maxime devenir accro. Elle tente de le dissuader mais rien n’y fait. Impossible de raisonner le fils de Chloé. Pour avoir la paix, Maxime lui dit ce qu’elle a envie d’entendre et l’embrasse. Est-il en train de manipuler Amanda ?

Souleymane et Rose enquêtent sur Antoine

Souleymane sait bien que son père ne lui dit pas toute la vérité comme lorsqu’il a prétexté se rendre à une réunion du rectorat qui n’a jamais existé… Que cache Antoine Myriel ? Souleymane est déterminé à le découvrir. Après avoir pu compter sur Judith, le jeune lycéen a demandé de l’aide à Rose. Ensemble, ils tentent de faire toute la lumière sur les tourments de l’homme qu’ils aiment. Leur première piste les conduit chez une certaine Dafné… Qui est cette femme ? Pourquoi Antoine lui a-t-il rendu visite en secret ? Ce que s’apprête à révéler la mystérieuse femme pourrait bien faire basculer leurs vies...

