Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 676 : Antoine fait de terribles révélations sur son passé (Spoiler)

Ce vendredi 6 mars 2020, dans l’épisode 676 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Antoine ne peut plus fuir et doit la vérité à Rose et Souleymane.

WTF : Épidémie à Sète ?

Entre Sandrine et Victoire, rien ne va plus ! La cause : l’arrivée de Rémy et Soraya dans la collocation qui ont donné lieu à des soirées de plus en plus festives. La mère et la fille se sont lancés dans une guerre sans merci. Parce que Sandrine a fait venir une chorale à la maison, Victoire a décidé de se lancer dans des travaux de rénovations. Perceuse et musique à fond, la hache de guerre n’est pas prête d’être enterrée...

Antoine avoue tout !

Rose et Souleymane ont enquêté sur Antoine. En ce moment, l’homme a un comportement de plus en plus mystérieux. Parce qu’ils l’aiment, ils veulent l’aider et leurs recherches les ont conduit à Dafné Pastoré. Cette dernière a fait de troublantes révélations sur la véritable identité d’Antoine Myriel. Rose et Souleymane ont décidé de confronter Antoine à la vérité. L’homme n’a d’autres choix que de tout raconter… Quel terrible secret garde-t-il depuis toujours ?

