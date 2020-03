Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 677 : Souleymane soutient son père malgré tout (Spoiler)

Ce lundi 9 mars 2020, dans l’épisode 677 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Dans la tourmente, Antoine Myriel peut compter sur le soutien de son fils.

Maxime se montre odieux avec Amanda

Maxime s’est de nouveau rapproché d’Amanda. S’ils ont eu une brève relation par le passé, le fils de Chloé a surtout en tête de pouvoir obtenir de la jeune femme, des médicaments dont il est devenu accroc. Sentant bien qu’il ne maîtrise pas sa consommation, Amanda a prévenu Marianne. Une dénonciation qui rend fou le fils de Chloé ! Maintenant que sa grand-mère est au courant, c’est toute sa famille qui ne va pas tarder à l’être. Il en veut beaucoup à Amanda et tient des propos très violents. La faute à son addiction ?

Souleymane soutient son père malgré tout !

Antoine Myriel a enfin dit toute la vérité sur son passé à Rose et Souleymane. En réalité, il s’appelle Milo Calvini. Il y a plus de 20 ans, il a provoqué la mort sans intention de la donner de Robert Constant, le père de Martin. Par peur des représailles, il a fui sa famille et s’est construit une nouvelle vie sous l’identité d’Antoine Myriel. Maintenant que Souleymane connaît la vérité, il se sent apaisé et prêt à soutenir son père jusqu’au bout. Leur relation leur permettra-t-elle de tout surmonter ?

