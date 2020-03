Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 678 : Dafné Pastoré a disparu (Spoiler)

Ce mardi 10 mars 2020, dans l’épisode 678 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Dafné Pastoré est introuvable. Que lui est-il arrivé ?

Dafné a disparu !

Martin et Nadine sont partis rendre une nouvelle visite à Dafné à son domicile situé à Narbonne. Les enquêteurs sont persuadés qu’elle détient toute la vérité au sujet d’Antoine Myriel. Sauf que depuis leur visite, la veille au soir, Dafné Pastoré n’a plus donné aucun signe de vie. Elle ne s'est pas présentée au travail et son mari est en déplacement. Un avis de recherches a été lancé ! Dafné a-t-elle fui les questions de Martin Constant ? Que sait-elle sur le passé obscure d’Antoine Myriel qui pourrait servir au Commandant ? Ce dernier va-t-il enfin coincer le meurtrier de son père ?

Maxime dans un état inquiétant !

Maxime est au plus mal. Après sa blessure à la cheville, le fils de Chloé a sombré dans une addiction aux anti-douleurs interdits à la vente. Commençant à prendre conscience du danger qu’il coure, il a décidé de se sevrer avec l’aide d’Amanda. Mais la tâche se révèle beaucoup plus difficile que prévue. Alex s’inquiète de ne pas avoir de nouvelles de son fils et parvient enfin à l’avoir au téléphone. Maxime prétexte une soirée film chez une copine… En réalité, il est en train de supplier Amanda de lui donner un cachet de tramidon, au moins un pour le soulager. La jeune infirmière va-t-elle parvenir à le soigner seule ? Va-t-elle finir par demander de l’aide ? L’état de santé de Maxime en dépend…

