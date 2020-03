Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 679 : Antoine veut se dénoncer à la police (Spoiler)

Ce mercredi 11 mars 2020, dans l’épisode 679 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Antoine veut en finir avec ce terrible secret qui le ronge.

Amanda menace Marie !

Malgré toute la bonne volonté du monde, Amanda n’est pas parvenue à sevrer Maxime. Son addiction était déjà beaucoup trop importante. L’infirmière l’a donc conduit à l’hôpital pour qu’il reçoive les soins adaptés. Dans les couloirs, Amanda croise Marie, la copine d’entraînement de Maxime qui n’est pas étrangère à sa soudaine addiction médicamenteuse. Alors que cette dernière demande des nouvelles, Amanda s’énerve ! Comment peut-elle oser ? “J’ai pas de comptes à te rendre. Faut que t’arrêtes de te prendre pour sa meuf, t’es pathétique,” balance Marie. Mais Amanda ne se laisse pas démonter. Si Marie ne s’éloigne pas de Maxime, elle la balancera aux flics pour trafic de drogues....

Antoine craque et va se livrer à la police !

Antoine est au bout. Alors qu’il a enfin dit toute la vérité à Rose et Souleymane, il n’est pas pour autant sorti d’affaire. Martin Constant ne le lâche pas et pour cause. Il sait que c’est lui, Milo Calvini, le jeune homme qui a tué son père 20 ans auparavant. Antoine a l’impression d’être pris dans un piège et n’arrive plus à mentir. Il est prêt à tout balancer à la police. “Robert Constant était une ordure. Il est mort parce qu’il a essayé de violer une fille,” se confie-t-il à Rose. Aujourd’hui, Antoine s’en fiche qu’on le croit. Il veut seulement être libéré de ce lourd secret qui le pèse depuis toujours. Mais en se dénonçant à la police, le proviseur adjoint craint de tout perdre et de partir en prison. Ça, il ne le supporterait pas. Rose va-t-elle parvenir à l’en dissuader ?

