Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 680 : La faute professionnelle de Leila ! (Spoiler)

Ce jeudi 13 mars 2020, dans l’épisode 680 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Leila a fait une terrible erreur médicale.

La faute professionnelle de Leila !

A la maison, Leila vit un véritable cauchemar. Sa fille Nour est en guerre avec son compagnon et les deux ne se font pas de cadeaux. Entre insultes et provocations, la tension est à son maximum. A l’hôpital, Leila est une infirmière exemplaire mais la fatigue imposée par le rythme de travail l’épuise et elle n’est pas au bout de ses peines. Déjà très affectée par ce qu’il se passe dans sa vie privée, Leila perd littéralement son sang froid face à l’attitude irrespectueuse d’un patient. C’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase pour Leila qui commet alors, sans le vouloir, une terrible erreur médicale. L’homme perd immédiatement connaissance. Va-t-il mourir à cause de Leila ?

Antoine arrêté !

Antoine ne parvient plus à sortir de ce cauchemar dans lequel il est plongé depuis plus de vingt ans. Si le proviseur adjoint s’est confié sur sa véritable identité auprès de Rose et Souleymane, il nie en bloc être responsable de la mort de Dafné Pastoré. Oui, il a tué le père de Martin Constant pour protéger Dafné, il y a plus de 20 ans. Oui, il a continué sa vie sous l’identité d’Antoine Myriel mais il jure être innocent concernant les faits qu’on lui reproche aujourd’hui. Mais Nadine et Martin font tout pour le coincer ! Au petit matin, ils viennent le cueillir chez lui au saut du lit. Dans les mains, un mandat de recherche ! Antoine n’a d’autre choix que de les suivre. Il est placé en garde à vue. Comment va-t-il faire pour s’en sortir ?

