Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 681 : L'ultime preuve contre Antoine ! (Spoiler)

Ce vendredi 14 mars 2020, dans l’épisode 681 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Martin tient la preuve pour coincer Antoine.

Bart pris la main dans le sac !

Libéré de prison dans l’attente de son procès, Bart a eu beaucoup de mal à retrouver du travail. Le seul à lui avoir tendu la main s’appelle Victor Brunet. L’homme d’affaires redoutable a vu le potentiel de Bart pour s’infiltrer dans le commerce très fermé de la pêche au thon. Le fils de Flore est parvenu à se faire embaucher comme chauffeur de Paul Gosselin. Alors qu’il est sur le point d'obtenir toutes les informations confidentielles sur l’ordinateur de ce dernier, son fils Gabin débarque. Bart est pris la main dans le sac ! Comment va-t-il s’en sortir ? Va-t-il dire toute la vérité à Gabin ? Bart court un vrai danger !

L'ultime preuve contre Antoine !

Pour Nadine et Marc, il ne fait plus aucun doute que c’est Antoine Myriel qui a tué Dafné Pastoré. Le mobile ? Il craignait de voir sa véritable histoire resurgir. Il y a vingt ans, Antoine Myriel s’appelait Milo Calvini et en voulant sauver Dafné, il a involontairement tué un homme. Sauf que cet homme n’était autre que Robert Constant, le père de Martin. Depuis toujours, il cherche le meurtrier de son père et ne compte pas le laisser filer une nouvelle fois. Heureusement pour lui, la preuve qui peut tout faire basculer, est là devant ses yeux. En perquisitionnant le domicile d’Antoine, les enquêteurs ont mis la main sur la sacoche d’Antoine. A l’intérieur, un étrange sachet qui pourrait bien contenir le poison qui a tué Dafné… La fin pour Antoine Myriel ?

Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1