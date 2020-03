Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 684 : La contre-enquête d’Aurore (Spoiler)

Ce mercredi 18 mars 2020, dans l’épisode 684 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Aurore fouille et cela ne plaît pas à tout le monde.

La mise au point entre Amanda et Maxime

Maxime arrive chez Amanda avec un bouquet de fleurs à la main. Il sait qu’il n’a pas été facile à vivre ces derniers temps. En cause : son addiction aux opiacés qui l’avait rendu complètement hors de contrôle. Dans cette galère, Amanda a tout fait pour l’aider avec les moyens du bord jusqu’à ce qu’elle soit obligée de s’en remettre à Marianne Delcourt. Aujourd’hui, Maxime semble aller mieux et tient à remercier son “infirmière préférée” avec des fleurs et pâtes de fruits. Amanda y voit une occasion de reconquérir le coeur de celui avec lequel elle a eu une brève aventure. Mais Maxime va-t-il céder à ses avances ?

La contre-enquête d'Aurore !

Aurore a pris très au sérieux l’appel à l’aide de Rose. Cette dernière cherche à prouver l’innocence de l’homme qu’elle aime, accusé d’un crime qui n’a pas commis. Pour le Capitaine Jacob, l’enquête du meurtre de Dafné Pastoré contient des zones d’ombres… Elle a donc décidé de mener sa propre enquête mais Martin Constant l’a découvert, ce qui l’a rendu fou de rage. Il est clair avec elle : Aurore doit mettre un terme à cette enquête. Malgré les informations qu’elle a pu découvrir, Aurore accepte de se ranger. C’est en tout cas ce qu’elle a fait croire à son collègue...

