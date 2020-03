Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 685 : Samuel gifle Noor (Spoiler)

Ce jeudi 19 mars 2020, dans l’épisode 685 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Samuel commet un acte irréparable.

Samuel gifle Noor !

Entre Samuel et Noor, cela n’a jamais été une histoire d’amour. Mais depuis qu’ils vivent sous le même toit, c’est pire encore. Leila, au centre, ne sait plus comment apaiser la situation. A bout de nerfs, elle a même commis une grave erreur à l’hôpital qui risque de lui coûter sa carrière. Mais cela n’a pas suffit à calmer les esprits. Le problème du jour : Noor et Jules, surpris par Samuel, en plein après-midi coquine… Noor est persuadé que son beau-père fait tout pour lui pourrir la vie. Une énième dispute éclate et lorsque l’adolescente traite Samuel de “pédophile”, c’est le drame… L’homme la gifle ! Comment va réagir Leila ?

La fin du calvaire pour Antoine !

Après des semaines d’angoisse, Antoine est sur le point de retrouver sa liberté, lavé de tout soupçon dans l’affaire du meurtre de Dafné Pastoré. Il doit ce rebondissement au travail acharné de Rose et Aurore pour faire toute la lumière sur les récents événements. Lui qui s’appelle, en réalité, Milo Calvini et qui a tué accidentellement le père Martin Constant, il y a plus de 20 ans, voit de nouvelles révélations bouleverser sa vie. Pour l’heure, l’homme est enfin libéré de prison. La grande question qui demeure est : qui a tué Dafné Pastoré ?

Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1