Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 686 : Alerte, nouveau couple à Sète (Spoiler)

Ce vendredi 20 mars 2020, dans l’épisode 686 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Amanda est sous le charme de l’entraîneur de boxe...

Nouveau couple à Sète

Par une belle matinée ensoleillée, Amanda se réveille avec un grand sourire. Le responsable de son bonheur se trouve en face d’elle, une tasse de café à la main. La jeune infirmière a passé la nuit avec Fred, l’entraîneur de boxe, et le feeling semble plutôt bien passer. Elle qui n’a connu que des histoires sans importance, semble prête à vivre enfin une belle relation. Fred est-il le bon ? Maxime va-t-il être jaloux de son entraîneur ?

Les excuses de Martin à Antoine

Martin tient à présenter ses excuses à Antoine. “Je me suis trompé sur toute la ligne et j’ai été injuste envers vous,” explique le Commandant Constant. Voilà des semaines qu’il avait Antoine Myriel en ligne de mire. Après l’avoir d’abord accusé d’avoir provoqué la disparition de sa femme Valérie, il l’a accusé d’être l’auteur du meurtre de Dafné Pastoré. L’enquête a rapidement révélé que le vrai nom d’Antoine était en réalité, Milo Calvini, l’homme recherché depuis plus de 20 ans pour avoir tué un honnête policier, Robert Constant, le père de Martin. Mais grâce à la contre-enquête menée en secret par Aurore, il a été révélé que c’est Nadine, l’ancienne partenaire de Robert Constant, qui était la responsable de sa mort et de celle de Dafné qu’elle condamnait au silence depuis toutes ces années. Devant tant d’erreurs, Martin est obligé de présenter ses excuses à Antoine. Ce dernier les accepte avec beaucoup de sagesse ! Martin ne pouvait pas s’imaginait que son père était “un pourri”. La hache de guerre est-elle enfin enterrée entre les deux hommes ?

Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1