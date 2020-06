Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 688 : Thomas Delcourt s’effondre en prison (Spoiler)

Ce mardi 16 juin 2020, dans l’épisode 688 de “Demain nous appartient” sur TF1 : La santé de Thomas Delcourt est de plus en plus problématique.

Thomas Delcourt s'effondre en prison !

Depuis quelques semaines, Thomas Delcourt rêve d’une libération conditionnelle dans l’attente de son procès. C’est Soraya qui s’est démenée jusqu’ici pour défendre son dossier. Malheureusement, les nouvelles ne sont pas bonnes… La jeune femme se rend au parloir pour faire part de l’avancement de son dossier au prévenu. Le juge refuse la liberté conditionnelle. Thomas qui est pourtant en grande souffrance. Alors qu’ils sont en train de discuter tous les deux, le prisonnier se met à tousser de plus en plus fort et s’effondre subitement. Que se passe-t-il ? Thomas est-il gravement malade ? Sa vie est-elle en danger au sein de la prison de Sète ?

Amanda sombre !

C’est une Amanda qu’on ne connaissait pas ainsi, la mine abattue et le sourire envolé, qui s’est rendue au commissariat. A la Capitaine Aurore Jacob, elle a livré un sordide témoignage. Amanda a été victime de viol à son domicile alors qu’elle rentrait d’une soirée au Spoon. Incapable de donner l’identité de son agresseur, Amanda a fait du mieux qu’elle a pu pour aider la police. Mais quelle douloureuse épreuve pour la jeune infirmière. Lorsqu’elle rentre chez elle, elle s’empresse de se doucher encore une fois. Bouleversée et en larmes, Amanda semble sombrer petit à petit.

