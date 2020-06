Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 690 : L'idée de Maxime pour retrouver le violeur (Spoiler)

Ce lundi 15 juin 2020, dans l’épisode 690 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Maxime veut tout faire pour coincer l’agresseur d’Amanda.

L'idée de Maxime pour retrouver le violeur !

Amanda a eu le courage de déposer plainte au commissariat. Au Capitaine Jacob, elle a détaillé le récit de cette nuit d’horreur où un homme s’est introduit chez elle pour la violer. Le problème, c’est que la jeune infirmière n’a aucun indice probant pour inculper le violeur. Par ailleurs, elle n’a pas déposé plainte avant plusieurs jours. Pendant ce temps, elle s’est douchée à plusieurs reprises et jeté toutes ses affaires à la poubelle, effaçant ainsi toute trace de son agression. Pour l’aider, Maxime a une idée : fouiller la benne à ordures à la recherche de son sac poubelle. Vont-ils retrouver les vêtements que portait Amanda le jour de son agression ?

Gabin anéanti par son père

Après plusieurs années de mensonge et de cachotteries, Gabin a trouvé le courage de dire toute la vérité à son père. Avec l’aide de Bart, il a avoué qu’il était homosexuel. Une annonce choc pour l’homme d’affaires qui a décidé de rendre la vie impossible à son fils. Pire encore, il ne veut plus du tout travailler avec lui et lui a ordonné de quitter la ville. Un véritable coup dur pour Gabin… Que va-t-il décider ? Fuir la colère de son père ou l’affronter ?

